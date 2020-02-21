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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيماء القاسم تكشف صعوبات تصوير «غالية»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:25 م
شيماء القاسم
شيماء القاسم
حسين الجندي
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قالت الفنانة شيماء القاسم إنها سعيدة جدًا بعدما حصد فيلم غالية وهو من بطولتها، جائزة أفضل فيلم في أكاديمية بلندن.
فيلم غالية
فيلم غالية
وأضافت شيماء في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفيلم يسرد قصص تهم الفتيات، وحصوله على جائزة من لندن يعتبر إنجازًا كبيرًا، وسيتم دخوله إلى عدة مهرجانات أخرى.

وتابعت: "الفيلم تم تصويره في ظروف صعبة، وحينها كنت أعاني من كسر في قدمي وقمت بالتصوير وأنا أرتدي الجبيرة، وكان لدي إصرار كبير على تقديمه".
فيلم غالية
فيلم غالية
وأكدت شيماء أن الفيلم مدته قصيرة، ويهتم بالمرأة بشكل عام ويناقش قضية كيف تثبت وجودها في الحياة وأن تكون قوية، وسيتم عرضه في عدة مهرجانات، وفخورة جدًا بتقديم هذا العمل الذي يعالج مشاكل الرجل والمرأة وهو من إنتاج شركة دانا للمنتج ويليام.

وأشارت إلى أنها تشارك في عمل من إخراج أيمن صقر للمرة الثانية التي تعمل معه بعد مشاركتها في مسلسل "الحرباية" بطولة هيفاء وهبي، لافتة إلى أنه من المخرجين المميزين للغاية.
فيلم غالية
فيلم غالية
وكشفت القاسم، عن مشاركتها في هذا الفيلم لأنها تهتم بالأعمال التي تهم قضايا المرأة والطفل بشكل عام، مؤكدة أنها عملت من قبل مع منظمة "اليونيسيف" بشأن هذه القضايا من أجل توعية الناس، متابعة: "هذا الفيلم كان بمثابة الفرصة الأولى لي لتقديم رسالة من خلال دور يناقش قضية تتعرض لها المرأة بشكل عام، وكيفية الدفاع عن نفسها وتطبيق هذا الكلام".

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