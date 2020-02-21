العراق.. خبير أمنى ينفى عزم علاوى إحالة قيادات أمنية للقضاء

قال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، الجمعة، إن عزم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بإحالة قيادات أمنية إلى القضاء، ليس لها أساس من الصحة.وأوضح أبورغيف، وفق لقناة السومرية نيوز العراقية، أن عزم رئيس الوزراء المكلف بإحالة قيادات أمنية الى القضاء بتهم ضرب المتظاهرين عارية عن الصحة، مضيفًا سأقاضي الجهات التي روجت لهذه الأكاذيب".