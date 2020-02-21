«حرب الشائعات».. ندوة لـ«مستقبل وطن» بالغردقة

عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أمانة الكلمة وحرب الشائعات" بمحافظة البحر الأحمر، تحت إشراف عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، بمدينة الغردقة بمقر الحزب بمنطقة الهلال.حاضرت بالندوة هبة بلال مدربة تنمية بشرية والتي اكدت خلال كلمتها، أن الإشاعة مرض سريع الانتشار ينهش خلايا المجتمع المترابط كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في شق الصفوف وبث السموم من جهات لا نعلم مصدرها خاصة فيما يتعلق بالأخبار فلا يجب على المستقبِل أن يعيد إرسالها لأن هناك جهات رسمية منوطة بهذا الدوروخلال كلمته بالندوة أكد عبد الرازق حسن امين التقييم والمتابعة بالمحافظة إلى أن الشائعات من أخطر الآفات التي تضر بالمجتمع وتؤدي إلى الفتن فلقد أوصانا الله عز وجل من تحرّي الدقة وان نأخذ حذرنا ونتأكد من صحة المعلومة قبل نقلها قال الله عز وجلوفي ختام الندوة أوصى عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة بضرورة توعية الابناء من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه الحقيقة وتجعلهم ينساقون وراء الشائعات.