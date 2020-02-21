رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حرب الشائعات».. ندوة لـ«مستقبل وطن» بالغردقة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:23 م
».. ندوة لـ«مستقبل
».. ندوة لـ«مستقبل وطن» بالغردقة
كتب- علي عواد
طباعة
عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أمانة الكلمة وحرب الشائعات" بمحافظة البحر الأحمر، تحت إشراف عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، بمدينة الغردقة بمقر الحزب بمنطقة الهلال.

حاضرت بالندوة هبة بلال مدربة تنمية بشرية والتي اكدت خلال كلمتها، أن الإشاعة مرض سريع الانتشار ينهش خلايا المجتمع المترابط كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في شق الصفوف وبث السموم من جهات لا نعلم مصدرها خاصة فيما يتعلق بالأخبار فلا يجب على المستقبِل أن يعيد إرسالها لأن هناك جهات رسمية منوطة بهذا الدور

وخلال كلمته بالندوة أكد عبد الرازق حسن امين التقييم والمتابعة بالمحافظة إلى أن الشائعات من أخطر الآفات التي تضر بالمجتمع وتؤدي إلى الفتن فلقد أوصانا الله عز وجل من تحرّي الدقة وان نأخذ حذرنا ونتأكد من صحة المعلومة قبل نقلها قال الله عز وجل

وفي ختام الندوة أوصى عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة بضرورة توعية الابناء من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه الحقيقة وتجعلهم ينساقون وراء الشائعات.
».. ندوة لـ«مستقبل وطن» بالغردقة
».. ندوة لـ«مستقبل وطن» بالغردقة
».. ندوة لـ«مستقبل وطن» بالغردقة
».. ندوة لـ«مستقبل وطن» بالغردقة

موضوعات متعلقة

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

«مرآة التزوير».. أفلام إيرانية تفضح تلاعب نظام الملالي بالانتخابات

«الصحة» تكشف حقيقة إصابة سيدة بـ«كورونا» في كفر الشيخ (صور)

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

مساعد وزير الداخلية الأسبق: «مفيش عربية هتتكلبش بعد كده»

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية في روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

فتح تحقيق فى تجسس حكومة الأرجنتين على «ميسى»

احذر مخاطر ارتفاع فيتامين (ب) في الدم

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

«الفجيرة الدولي للفنون» بالإمارات يواصل فعالياته لليوم الثاني

«سلوكيات إيجابية وفكر سوى يساوى مجتمع أفضل» بحى الأسمرات

انطلاق دورات الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بقصور الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة