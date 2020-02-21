أتيليه الإسكندرية يختتم محور أفلام على بدرخان بـ«شفيقة ومتولي»

اختتم نادي الفيلم بأتيليه الإسكندرية، اليوم الجمعة، محور أفلام المخرج الكبير علي بدرخان، بعرض فيلم شفيقة ومتولي، في ثالث أيام المحور، بحضور المخرج الكبير، والناقد السينمائي سامى حلمى، وسط حضور جماهيري كبير من أعضاء لجنة نادى الفيلم والمهتمين بالسينما ومثقفي الإسكندرية وبعض الشباب.وكشف الكاتب الصحفي معتز الشناوي، عضو لجنة نادى الفيلم، عن تفاصيل الاتفاق بين أتيليه الإسكندرية وأكاديمية علي بدرخان، لتدشين فرع للأكاديمية بالأتيليه، لمنح (دبلومة صناعة الفيلم)، وتشمل دراسات حرة فى فنون السينما والتليفزيون، مقسمة إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول (أساسيات فنون السينما والفيديوــ سيناريو- إخراج- تصوير- مونتاج)، والمستوى الثاني (تقنيات متقدمة فى التخصصات المختلفة)، والمستوى الثالث (تنفيذ مشروعات التخرج).وأشار الشناوي، فى نهاية الدبلومة تمنح شهادة موقعة من نقابة المهن السينمائية، وتعرض مشاريع التخرج على لجنة التحكيم المشكلة من طرف نقابة المهن السينمائية، حيث يتم منح صناع الأفلام المجازة فنيًا عضوية انتساب لنقابة المهن السينمائية.وأضاف، من المقرر أن يدرس تخصص الإخراج الدكتور علي بدرخان، ويدرس تخصص السيناريو علي الجندي وإبراهيم الموجي، ويدرس تخصص التصوير الدكتور محمد عسر، ويدرس تخصص المونتاج الدكتورة غادة جبارة، وهاني جميل.