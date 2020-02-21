مساعد وزير الداخلية الأسبق: «مفيش عربية هتتكلبش بعد كده»

قال مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون المرور الجديد سيتضمن منع استخدام الكلبش للسيارات؛ بهدف توفير المساحات للانتظار بأكبر قدر ممكن.أضاف قريطم، خلال حلوله ضيفًا على برنامج الجمعة في مصر المذاع على فضائية "إم سي مصر"، أن قانون المرور الجديد سيتيح للشركات استخدام ساحات الانتظار كحق انتفاع تحت إشراف الدولة.فى معرض حديثه عن إصدار قانون يقنن عمل السايس، قال قريطم إنه كرجل مرور، فإن انتظار السيارات فى مدن مزدحمة مثل القاهرة يعتبر فيها السايس منظم للحركة، مشيرًا إلى أن السايس واحد من المنظومة التى سيقننها القانون.