معارضة إيران: إدراج طهران على القائمة السوداء ضربة للملالي

سلط بيان للمقاومة الإيرانية اليوم، الضوء على إدراج الوكالة الدولية لطهران في قائمتها السوداء لدعمها للإرهاب، مشيرًا إلى أن إدراج نظام الملالي يمثل ضربة لهما.وذكر بيان المعارضة الإيرانية، أن الملالي رفضواعن قصد مجموعة العمل المالي الاتفاقية لتمويل الإرهاب ونشر الحروب والالتفاف على العقوبات، مشيرًا إلى أن ذلك أمرا ضروريا لمحاربة الإرهاب ولوقف نشر الحروب في الشرق الأوسط والعالم.وأشار البيان إلى أنه منذ خروج هذا النظام من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي في عام 2016، زادت تدخلات النظام الإرهابية ومحاولات نشر الحروب بشكل كبير في المنطقة، مما أظهر مرة أخرى أن منح امتيازات للنظام ويشجّعه على التمادي في أعماله ولا يغيّر سلوكه أبدًا.ووصفت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، وضع نظام الملالي في القائمة السوداء بأنه أمر ضروري لمحاربة الإرهاب ونشر الحروب في الشرق الأوسط والعالم، وأضافت أن الملالي رفضوا عن قصد مجموعة العمل المالي واتفاقية بالرمو لتمويل الإرهاب ونشر الحروب بهدف الالتفاف على العقوبات.وأضافت يجب على المجتمع الدولي أن يوقف أي مساعدة أو معاملات مالية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وأن يقف بجانب الشعب الإيراني ومطلبه لتغيير النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية.