حبس المتهمين بانتحال صفة شرطيين للنصب على خليجى بالعجوزة

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة ومحاولة النصب على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية، وسرقته بالعجوزة.وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي، وتبين قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باستيقافه وادعائهم أنهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة، والاستيلاء منه على مبلغ 3 آلاف جنيه، وهاتفين محمول، و2 فيزا كارت، وجواز سفر، وحقيبة بها بعض الأوراق الشخصية.وتمكن رجال المباحث من ضبط السيارة ومستقليها وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.