رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بانتحال صفة شرطيين للنصب على خليجى بالعجوزة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:31 م
حبس
حبس
طباعة
أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة ومحاولة النصب على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية، وسرقته بالعجوزة.

وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي، وتبين قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باستيقافه وادعائهم أنهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة، والاستيلاء منه على مبلغ 3 آلاف جنيه، وهاتفين محمول، و2 فيزا كارت، وجواز سفر، وحقيبة بها بعض الأوراق الشخصية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط السيارة ومستقليها وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

ياما في الشارع مهمين.. كشكول مشرد يكشف سرًا أخفته السنين ⁦(2)

«مرآة التزوير».. أفلام إيرانية تفضح تلاعب نظام الملالي بالانتخابات

احتفالا بكأس «السوبر».. زملكاوي يسمى مولوده «كارتيرون»

مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية العذراء بحلوان

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية العذراء بحلوان

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

منوعات

فتح تحقيق فى تجسس حكومة الأرجنتين على «ميسى»

احذر مخاطر ارتفاع فيتامين (ب) في الدم

مصرع ألمانيين فى انهيار جليدى بأرخبيل «سفالبارد» النرويجى

حيلة صغير تساعد فى التخلص من الوزن الزائد بسرعة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

«الفجيرة الدولي للفنون» بالإمارات يواصل فعالياته لليوم الثاني

«سلوكيات إيجابية وفكر سوى يساوى مجتمع أفضل» بحى الأسمرات

انطلاق دورات الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بقصور الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة