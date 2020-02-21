تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» فى إيطاليا

سجلت إيطاليا، اليوم، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا بحسب قناة العربية الإخبارية.وذكرت السلطات الإيطالية في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد، حيث جاء في البيان أن المصاب عمره 38 عامًا ونُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعًا لمزيد من الفحوص الطبية.وبذلك تكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.