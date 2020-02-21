ألمانيا وفرنسا تشددان على ضرورة الحل السياسى فى إدلب

شددت فرنسا وألمانيا، اليوم، على ضرورة حل الأزمة السورية والحل السياسي في إدلب.وبحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، سيبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الأوضاع في إدلب مع أردوغان.وأعلن أردوغان في وقت سابق اليوم، أن قوات بلاده لن تنسحب من إدلب، ودعا إلى إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومتر.وأشار أردوغان في مؤتمر صحفي إلى أنه اقترح قمة رباعية بشأن إدلب، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرد بعد، لكنه أوضح أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي الساعة الثالثة مساء بتوقيت جرينيتش اليوم، حيث سيتم تحديد موقف تركيا من إدلب بناء على الحوار بينهما.