«لعنة الجزيرة».. دعوات لمقاطعة هواوي بسبب علا الفارس

تصدر هاشتاج "مقاطعة_ هواوي" موقع التدوينات المصغرة تويتر، للمطالبة بمقاطعة شركة الهواتف الصينية هواوي، وذلك بعد استعانتها بمذيعة الجزيرة علا الفارس في الترويج لهاتفها الجديد.فحاسب الشركة الصينية huawei arabia أعلن عن الهاتف الجديدة، ونشر معها صورة مذيعة الجزيرة علا الفارس وهي تحمل الهاتف، وقام بذكر حسابها في التغريدة، أثناء الترويج لكاميرا الهاتف.وأثارهذا الإعلان استياء رواد تويتر في الدول العربية، ودشنوا هاشتاج لمقاطعة الشركة، وطالبوها بالاعتذار عن هذا الإعلان لاستعانة الشركة بإحدى مذيعات قناة راعية للإرهاب، وإلاّ سيتم مقاطعتها على مستوى الدول.