مطران وأساقفة لوس أنجلوس يترأسون القداس الإلهى بكنيسة الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا سرابيون مطران إيبارشية لوس انجلوس، جنوب كاليفورنيا وهاواي، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي سانت آنا.شارك في صلوات القداس الإلهي، الأنبا سوريال أسقف مساعد بلوس أنجلوس، والأنبا كيرلس الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا إبراهام، الأسقف العام للولايات المتحدة الأمريكية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 24 فبراير الجاري، لبدء صوم الكبير والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر لمدة 55 يومًا، تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد، ويمتنع الأقباط في الصوم الكبير عن تناول المأكولات الحيوانية واللحوم والألبان والأسماك، مكتفين بتناول الأطعمة النباتية.