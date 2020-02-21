غدًا.. عرض «مشبك شعر» فى نادي سينما الأطفال

يعرض نادي سينما الأطفال الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فيلم "مشبك شعر" للمخرجة عطية خيري وذلك غدًا السبت بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.ومن المقرر أن تقام فعاليات النادي في الثانية عشرة مساءً بعرض الفيلم وبعض الفقرات الفنية التى يؤديها الأطفال المشاركون بالنادي، ومن بينهم عرض العروسة المريونيت التي تحكي قصصا للأطفال وتقوم بأدائها الطفلة لمار ياسر.كما ستقام ندوة لمناقشة الأطفال في الفيلم تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.