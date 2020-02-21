أردوغان يطالب بوتين بالسيطرة على تحركات القوات السورية في إدلب

أفادت شبكة سكاي نيوز الاخبارية، اليوم، بأن الرئاسة التركية دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة السيطرة على تحركات القوات السورية في إدلب.وأشارت الرئاسة التركية إلى أن أردوغان وبوتين عبرا عن التزامهما بالاتفاقات السابقة بشأن إدلب.وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان يبلغ بوتن في اتصال هاتفي أن التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي سيوقف القتال في منطقة إدلب السورية.