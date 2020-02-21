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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوث أممي: نسعى لجعل السفر الجوى أكثر أمنًا فى ليبيا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:51 م
غسان سلامة
غسان سلامة
عبير سليم
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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، مساء الجمعة، إن الأمم المتحدة تسعى لجعل السفر الجوي أكثر أمنًا في ليبيا، لافتًا إلى أن تسهيل تبادل السجناء بين طرفي الصراع خطوة لبناء الثقة.

أضاف المبعوث الأممي، أن المحادثات العسكرية المشتركة 5+4 في جنيف تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها تواجه عقبات، تتمثل في انتهاكات الهدنة في ليبيا وحظر السلاح، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".

تابع المبعوث الأممي أنه لا يزال يتوقع انعقاد المحادثات السياسية بين طرفي النزاع الليبي بجنيف في 26 فبراير الجاري.

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