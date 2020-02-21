دراسة علمية: الذهاب إلى الجامعة يمكنك من العيش طويلًا

كشفت دراسة علمية أن البقاء في المدارس والذهاب إلى الجامعات يمكّنك من العيش طويلا، وجمع الباحثون معلومات عن 5 آلاف شخص أمريكي، ووجدوا أن معظم الأشخاص الذين يذهبون للجامعة يتمكنون من العيش أكثر.وقال الباحثون إن كل مؤهل مثل درجة أو ماجستير، يضيف حوالي سنة وأربعة أشهر إلى حياة الشخص، وأن الأموال لا يكون تأثيرها كبير على حياة الأشخاص، مثلما تفعل المؤهلات، وفقا لمصادر لصحيفة ديلي ميل البريطانية.ولفتت الدراسة إلى أن عدد سنوات حياة الشخص مرتبطة بقائمة طويلة من العوامل، بما في ذلك المكان الذي يعيشون فيه، والعرق وفرص العمل.أجريت الدراسة بواسطة جامعة ييل للطب، وجامعة ألباما برمنجهام، حيث جمعوا معلومات لـ5.114 شخص في أربع مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية.ونشر الباحثون في أحد صحف الصحة العامة بأمريكا، بأن مستوى الدراسة يعتبر أفضل مؤشر لمعرفة من سيعيش أطول.