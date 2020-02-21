رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة علمية: الذهاب إلى الجامعة يمكنك من العيش طويلًا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:50 م
الجامعة
الجامعة
أبوزيد على
طباعة
كشفت دراسة علمية أن البقاء في المدارس والذهاب إلى الجامعات يمكّنك من العيش طويلا، وجمع الباحثون معلومات عن 5 آلاف شخص أمريكي، ووجدوا أن معظم الأشخاص الذين يذهبون للجامعة يتمكنون من العيش أكثر.

وقال الباحثون إن كل مؤهل مثل درجة أو ماجستير، يضيف حوالي سنة وأربعة أشهر إلى حياة الشخص، وأن الأموال لا يكون تأثيرها كبير على حياة الأشخاص، مثلما تفعل المؤهلات، وفقا لمصادر لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولفتت الدراسة إلى أن عدد سنوات حياة الشخص مرتبطة بقائمة طويلة من العوامل، بما في ذلك المكان الذي يعيشون فيه، والعرق وفرص العمل.

أجريت الدراسة بواسطة جامعة ييل للطب، وجامعة ألباما برمنجهام، حيث جمعوا معلومات لـ5.114 شخص في أربع مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الباحثون في أحد صحف الصحة العامة بأمريكا، بأن مستوى الدراسة يعتبر أفضل مؤشر لمعرفة من سيعيش أطول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط متهمين بغسل 25 مليون جنيه من أموال مخدرات

«الصحة» تكشف حقيقة إصابة سيدة بـ«كورونا» في كفر الشيخ (صور)

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية العذراء بحلوان

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

منوعات

فتح تحقيق فى تجسس حكومة الأرجنتين على «ميسى»

احذر مخاطر ارتفاع فيتامين (ب) في الدم

مصرع ألمانيين فى انهيار جليدى بأرخبيل «سفالبارد» النرويجى

حيلة صغير تساعد فى التخلص من الوزن الزائد بسرعة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

«الفجيرة الدولي للفنون» بالإمارات يواصل فعالياته لليوم الثاني

«سلوكيات إيجابية وفكر سوى يساوى مجتمع أفضل» بحى الأسمرات

انطلاق دورات الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بقصور الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة