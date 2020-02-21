7 بوسترات دعائية لـ«ريما»: إيهاب فهمي رجل دين

تصدّر الفنان إيهاب فهمي، أحد البوسترات الدعائية الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد ريما، حيث أطلقت الشركة ما يقرب من 7 بوسترات جديدة ترويجية للعمل، الذي يضم عدد من الفنانين.وظهر في أحد البوسترات الفنان إيهاب فهمي، حيث كشف «الأفّيش» على أنه يقدم شخصية رجل دين.وأعلن منتج العمل عمرو طنطاوي عن موعد عرض الفيلم الرعب الجديد بالسينمات في مصر والوطن العربي والمقر له يوم 4 مارس المقبل.العمل بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف، علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة والسعودي عبد الحميد العوام، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.