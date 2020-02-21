محمد العرابي يبكي على الهواء: « أبويا كان زي النسمة»

بكى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق على الهواء، في لحظة انفعال إنساني عند سؤاله عن والده الراحل، مؤكدًا أن والده عاش في سلام ورحل في هدوء: "كان زي النّسمة".وقال العرابي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن والده نشأ يتيمًا فى مرحلة مبكرة من عمره، لافتًا إلى أنه كان شديد التأثير عليه ومشيدًا بأسلوبه التربوي الذى اتبعه فى تربية أولاده.أضاف: رحمه الله لم يكن يعتقد أنى سأصل لهذه المكانة بتولي وزارة الخارجية.