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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» قلقة إزاء حالات الإصابة بكورونا في إيران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:44 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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أعرب تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقه البالغ إزاء حالات الإصابة بفيروس كورونا التي ظهرت في إيران، مشيرًا إلى أنها بلغت بحسب ما أعلنت طهران 18 حالة إصابة وأربعة حالات وفاة.

شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، على أن المنظمة يساورها قلق شديد حين تكون هناك حالات إصابة ليس لها تاريخ سفر إلى الصين أو لم يحدث اتصال بينها وأي مصاب بالفيروس.

وأشار إلى أن فريق الخبراء الدولي الموجود في الصين سوف يتوجه غدا السبت إلى إقليم (ووهان) الأكثر تأثرا بالمرض، ونوه إلى أن فريقا على الأرض هو من سيقوم بتحديد خطوته التالية، ولفت إلى أن المنظمة الدولية عينت 6 من المبعوثين الخاصين للعمل فيما يتعلق بفيروس كورونا على المستوى الدولى وهم من مختلف مناطق العالم وذكر ان بينهم الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة المصرية السابقة.

وقال إن الصين عادت إلى الطريقة السابقة فى حساب عدد الحالات المؤكدة المصابة وربما هو ما جعل الاعداد المبلغ عنها أقل خلال الأيام الأخيرة، ولفت إلى أن الحالة المؤكدة الاصابة بفيروس كورونا فى الصين الان يتم الاعلان عنها فقط بعد التأكد مخبريا وليس بمجرد اكتشافها إكلينيكا كما كان من قبل.

وحذر أدهانوم من أن ظهور حالات مثلما حدث في إيران وانتقال إحداها الى لبنان وأخرى إلى كندا يجعل المنظمة تشدد مجددًا على أن نافذة الفرصة لاحتواء الفيروس تضيق وأنه على العالم أن يسارع من أجل ألا يصل الوضع إلى أزمة حقيقية.

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