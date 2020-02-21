كواليس تصوير هبة عبد الغني «الأخ الكبير» (صور)

انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير دورها خلال السياق الدرامي لمسلسل "الأخ الكبير" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية، عبر شاشة قناة CBC، بطولة الفنان محمد رجب، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الأخ الكبير

وتظهر هبة عبد الغني ضيفة شرف خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل، وتقدم شخصية تسمى "سوريا" وخلال الحلقات سيتم الكشف عن هوية شخصيتها التي تمثل مفاجأة من مفاجآت الحلقات العشر الأخيرة من العمل.

هبة عبد الغني

يشار إلى أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

الأخ الكبير

وعلى جانب آخر، تستكمل الفنانة هبة عبد الغني تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "فرصة ثانية"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل عبر القنوات الفضائية.

هبة عبد الغني

وتجسد هبة خلال أحداث العمل شخصية صافي إحدى زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2020.

يشار إلى أن ‎مسلسل فرصة ثانية تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد وايتن عامر ودياب وهبة عبدالغني، وعمرو الشناوي وو سارة الشامي ومحمود البزواي واحمد الشامي ومحمد جمعة ونهال عنبر واحمد النجار ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.