رئيس لبنان يطلب التأكد من سلامة الوافدين بعد اكتشاف أول إصابة بـ«كورونا»

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) للتأكد من سلامة الوافدين إلى لبنان، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" داخل الأراضي اللبنانية.وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية- في بيان لها مساء اليوم- أن عون أجرى اتصالا مع وزير الصحة حمد حسن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بظهور إصابة بـ"كورونا" لدى إحدى السيدات اللبنانيات القادمات من إيران، والتدابير التي اتُخذت في شان التعامل مع حالتها الصحية.وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن وزير الصحة أكد لرئيس الجمهورية أن حالة الإصابة التي تم رصدها، هي قيد المتابعة وفقا للمعايير الصحية العالمية المعتمدة.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق من اليوم، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية إلى جانب حالتي اشتباه، مشيرة إلى أنه جرى عزل الحالة المصابة في غرفة حجر صحي مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.