صحيفة ألمانية: التطرف اليمينى الخطر الأكبر على البلاد

قالت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) الألمانية إنه من الضروري الآن إدراك أن التطرف اليميني هو الخطر الأكبر على المواطنين في ألمانيا، لأنه تزامنا مع أحداث القتل العنصرية التي يمارسها اليمين الشعبوي يتزايد تمثيلهم وأعداد مقاعدهم في البرلمان الألماني.وأضافت الصحيفة- في تعليق نشرته بعددها الصادر، اليوم الجمعة، عقب الهجوم العنصري اليميني في مدينة هاناو الألمانية- "هناك حاجة الآن إلى مكافحة كبيرة ضد التهديد اليميني، تتضمن أن تعيد سلطات الأمن النظر في كيفية التعامل مع هذا التهديد وتركز بصورة أقوى على الشبكات اليمينية".وفي سياق متصل، طالب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل- في تصريح اليوم للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (ARD)- بإخضاع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي لمراقبة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).وقال كلينغبايل "هناك شخص أطلق النار في هاناو، لكن هناك آخرون أمدوه بالذخيرة، من بينهم بالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا".بدوره، وصف نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي هوبرتوس هايل، حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بأنه "مشعل حرائق فكرية".