إيران: نسبة المشاركة فى الانتخابات لم تتخط 25%
الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:28 م
منار أحمدطباعة
أفادت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم، أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات البرلمانية في البلاد لم تتخط 25% وفي العاصمة الإيرانية طهران 15% فقط.
وصوت الإيرانيون في صباح اليوم في الانتخابات التشريعية الإيرانية، وبدأ التصويت لاختيار 290 مقعدًا بالبرلمان الإيراني، وسط تململ في صفوف الإصلاحيين ومؤيدي الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد استبعاد أكثر من 7 آلاف مرشح، ما يصب في مصلحة المتشددين الذي يدعمهم المرشد علي خامنئي والحرس الثوري.
وصوت الإيرانيون في صباح اليوم في الانتخابات التشريعية الإيرانية، وبدأ التصويت لاختيار 290 مقعدًا بالبرلمان الإيراني، وسط تململ في صفوف الإصلاحيين ومؤيدي الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد استبعاد أكثر من 7 آلاف مرشح، ما يصب في مصلحة المتشددين الذي يدعمهم المرشد علي خامنئي والحرس الثوري.