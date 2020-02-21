إيران: نسبة المشاركة فى الانتخابات لم تتخط 25%

أفادت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم، أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات البرلمانية في البلاد لم تتخط 25% وفي العاصمة الإيرانية طهران 15% فقط.وصوت الإيرانيون في صباح اليوم في الانتخابات التشريعية الإيرانية، وبدأ التصويت لاختيار 290 مقعدًا بالبرلمان الإيراني، وسط تململ في صفوف الإصلاحيين ومؤيدي الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد استبعاد أكثر من 7 آلاف مرشح، ما يصب في مصلحة المتشددين الذي يدعمهم المرشد علي خامنئي والحرس الثوري.