المسمارى: أردوغان يضلل الأتراك بحجم خسائر مرتزقته فى ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن أردوغان يحاول تضليل الرأي العام التركي حول حجم خسائر مرتزقته في ليبيا.أضاف اللواء أحمد المسماري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع على فضائية extra news، أن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي من مختلف الجنسيات ضمن مرتزقة أردوغان.كما أوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن أردوغان يقوم بتمويل الجماعات الإرهابية باعترافه أمام الجميع.كما ناشد بضرورة تغيير المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، الذي أصبح يتلون، كما أنه أصبح غير نزيه أو طرفًا محايدًا في الأزمة الليبية، مؤكدًا أنه ابن ميليشيات وليس ابن دولة منظمة.كما أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، تجديد العهد للشعب الليبي بمواصلة الحرب لحماية استقلال وحرية ليبيا.