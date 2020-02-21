«كورونا» يرفع الإنذار الصحى فى العراق للمرحلة (ج)
الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:04 م
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دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، اليوم، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وقال البياتي- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "إنه مع إعلان الدول المجاورة عن فيروس كورونا، ولضعف الوعي الصحي لدى المواطن، فمن الضروري أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج)".
وشدد على ضرورة إيجاد تكاتف حقيقي بين الموسسات الحكومية وغير الحكومية والإعلام لرفع الوعي الصحي للوقاية من المرض وتجنب التجمعات غير الضرورية.
وقال البياتي- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "إنه مع إعلان الدول المجاورة عن فيروس كورونا، ولضعف الوعي الصحي لدى المواطن، فمن الضروري أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج)".
وشدد على ضرورة إيجاد تكاتف حقيقي بين الموسسات الحكومية وغير الحكومية والإعلام لرفع الوعي الصحي للوقاية من المرض وتجنب التجمعات غير الضرورية.