«كورونا» يرفع الإنذار الصحى فى العراق للمرحلة (ج)

دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، اليوم، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب تفشي فيروس "كورونا".وقال البياتي- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "إنه مع إعلان ‫الدول المجاورة ‬عن فيروس كورونا، ولضعف ‫الوعي الصحي‬ لدى ‫المواطن‬، فمن الضروري أن يدخل ‫العراق‬ مرحلة ‫الإنذار الصحي‬ (ج)".وشدد على ضرورة إيجاد ‫تكاتف‬ حقيقي بين ‫الموسسات الحكومية‬ وغير الحكومية ‫والإعلام‬ لرفع الوعي الصحي ‫للوقاية‬ من المرض وتجنب ‫التجمعات غير الضرورية.