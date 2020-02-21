«الأبطال أهم».. هتافات جماهير الزمالك تهز أرجاء مطار القاهرة (فيديو)

تجمع المئات من جمهور نادي الزمالك، بمحيط مطار القاهرة الدولي، لاستقبال لاعبي الأبيض، عقب عودتهم من الإمارات، بعدما فازوا ببطولة السوبر المصري، على حساب النادي الأهلي، أمس الخميس، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.وردد جمهور الزمالك العديد من الهتافات الداعمة لفريقه، والمعبرة عن فرحتهم بحصد السوبر من الغريم التلقيدي النادي الأهلي، أبرزها «الأبطال أهم»، و«شيكا شيكا» و«الإعلام فين شعب الزمالك أهو».وتوج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي الأهلي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، والتي أقيمت أمس الخميس على ملعب «محمد بن زايد» في أبو ظبي.وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية موقعة السوبر بعد نهاية الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي 0-0، ليفوز الزمالك بنتيجة 5-4.