رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير التعليم اللبنانى ينفى إغلاق المدارس بسبب «كورونا»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:44 م
طارق المجذوب
طارق المجذوب
أ ش أ
طباعة
نفى وزير التربية والتعليم العالي في لبنان طارق المجذوب، صحة الأنباء حول اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في عموم البلاد وإغلاق المدارس، وذلك على خلفية اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدراسة في لبنان مستمرة بشكل طبيعي.

وقال وزير التعليم اللبناني- في تصريح له مساء اليوم: إنه ليس هناك ما يستدعي الهلع، وإن الدولة اللبنانية في حالة من الجاهزية لمواكبة أي تطور قد يطرأ، لافتا إلى وجود متابعة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية والوزارات والمنظمات المعنية في شأن تطورات الوضع.

وأكد أن وزارة التعليم أعطت توجيهات إلى مديري كل المدارس داخل لبنان، للتوعية والوقاية من أي إصابة بفيروس الأنفلونزا أو أي مرض تنفسي، والتشديد على النظافة الشخصية وتوزيع ملصقات توعية حول هذا الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق من اليوم، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية إلى جانب حالتي اشتباه أخريين، مشيرة إلى أنه جرى عزل الحالة المصابة في غرفة حجر صحي مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

موضوعات متعلقة

سفير مصر بباريس: تطلعات إثيوبيا لن تتم على حساب مصر

ضبط متهمين بغسل 25 مليون جنيه من أموال مخدرات

مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية العذراء بحلوان

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

خاص - باسم سمرة يرد على فيديو «اعتدائه على محمد رمضان»

مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية العذراء بحلوان

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

مصرع ألمانيين فى انهيار جليدى بأرخبيل «سفالبارد» النرويجى

حيلة صغير تساعد فى التخلص من الوزن الزائد بسرعة

4 أخطاء فى الطهى وراء زيادة الوزن.. احذرها

أرقام باهظة.. خسائر شركات الروسية بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

انطلاق دورات الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بقصور الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة

«المصحة» و«يكمن بداخلنا» فى ثالث أيام نوادى المسرح بالأنفوشى

افتتاح معرض «منمنمات» بجاليري لمسات.. الاثنين