هشام لطفى: تعديل قانون الإدارات القانونية بالمحامين «أمر ضروري»

أعلن الدكتور هشام لطفي، المرشح على عضوية الإدارات القانونية بنقابة المحامين، والمقرر عقدها 15 مارس المقبل، عن برنامجه الانتخابي حال فوزه فى الانتخابات، مؤكدًا سعيه فى إنهاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.













وقال لطفى لـ"الدستور"، إن تعديل قانون الإدارات القانونية سيكون على رأس أولوياته، مؤكدًا أن المجلس اتخذ خطوات كبيرة لإنجاز تعديل القانون، لافتًا إلى أن التعديل يعطى استقلالية كاملة لأعضاء الإدارات القانونية عن رؤساء الشركات ويمنحهم الصلاحيات الكافية لممارسة مهامهم بشكل مستقل.