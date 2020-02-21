هشام لطفى: تعديل قانون الإدارات القانونية بالمحامين «أمر ضروري»
الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:43 م
الحسين عبيدطباعة
أعلن الدكتور هشام لطفي، المرشح على عضوية الإدارات القانونية بنقابة المحامين، والمقرر عقدها 15 مارس المقبل، عن برنامجه الانتخابي حال فوزه فى الانتخابات، مؤكدًا سعيه فى إنهاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وقال لطفى لـ"الدستور"، إن تعديل قانون الإدارات القانونية سيكون على رأس أولوياته، مؤكدًا أن المجلس اتخذ خطوات كبيرة لإنجاز تعديل القانون، لافتًا إلى أن التعديل يعطى استقلالية كاملة لأعضاء الإدارات القانونية عن رؤساء الشركات ويمنحهم الصلاحيات الكافية لممارسة مهامهم بشكل مستقل.
أحمد فوزي
ودعا أحمد فوزي، عضو الإدارة القانونية بشركة بتروتريد، أعضاء الجمعية العمومية بالمشاركة الفعالة فى صناديق الاقتراع بالانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنها انتخابات تحديد مصير محامي الإدارات القانونية، لاسيما فيما يتعلق بتعديل القانون وضمان استقلالية لهم عن رؤساء الشركات.