سقوط مروحية روسية بسبب تماسها مع خطوط الكهرباء (فيديو)

نشرت وزارة الطوارئ الروسية فيديو لمروحية خاصة سقطت بسبب تماسها مع خطوط الكهرباء بالقرب من قرية فيسلوفو بمقاطعة ياروسلافل.وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ، أن الحادث نتج عن خطأ الطيار بعد لمس شفرات المروحية خطوط الضغط العالي الكهربائية، وأفاد المكتب بأن الطيار تعرض لإصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.