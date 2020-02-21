الجيش الليبى يرحب ببيان حكماء وأعيان الشعب والنخب الوطنية (فيديو)
الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:36 م
وكالاتطباعة
رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ببيان اجتماع حكماء وأعيان الشعب الليبي والنخب الوطنية الليبية الصادر عن اجتماعهم العام، فى مدينة ترهونة.
وطلب اجتماع حكماء وأعيان الشعب الليبي من أبنائه بالتمسك بالثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، من التضحيات بالإمكانيات مادية والبشرية الضخمة من أجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامرهم وتعليماتهم في محاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية وفك وحل الميليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتآمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة والتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين ودعمهم عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا. شاهد
وطلب اجتماع حكماء وأعيان الشعب الليبي من أبنائه بالتمسك بالثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، من التضحيات بالإمكانيات مادية والبشرية الضخمة من أجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامرهم وتعليماتهم في محاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية وفك وحل الميليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتآمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة والتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين ودعمهم عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا. شاهد