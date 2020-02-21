«إفريقية النواب» تناقش خطة الزراعة حول التوسع فى القارة

تبحث لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب خلال اجتماعها المزمع عقده الأحد المقبل، برئاسة النائب طارق رضوان، خطة وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار فى إفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.يأتي لقاء إفريقية النواب مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس الحالي من الفصل التشريعي الأول، مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء من جانب بالتوازي مع لقاء سفراء الدول الإفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المهتمين بالشأن الإفريقي.