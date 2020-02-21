ضبط 4.2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في 16 محافظة

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرًا رسميًا، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 15 يومًا، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 4 أطنان و265 كجم في 16 محافظة.وتمثلت الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعها، حيث تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الإسماعيلية".وتم تحرير 275 محضرًا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.ومن جهته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.