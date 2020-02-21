«الزراعة» تنظم دورة التطبيقات الشبكية وتحليل التجارب الزراعية

نظم المعمل المركزي للبحوث والتصميم والتحاليل الإحصائي بوزارة الزراعة، اليوم، دورة التطبيقات الشبكية وتحليل التجارب الزراعية.وقالت الدكتورة منال سالم مدير المعمل، إن الدورة تقوم على خدمة باحثي معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ومحطاته التي تتناول عدة موضوعات تهم الباحثين في بحوثهم التي تجرى للوقوف على أفضل الطرق لتجارب مربي النباتات والإنتاج الحيواني وموضوعاته في تحليل التجارب الزراعية والتجارب التي تحتوي على عدد كبير من التراكيب الوراثية مثل تقييم المستوردات.