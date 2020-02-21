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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزمالك في القاهرة بكأسي السوبر الإفريقي والمصري (صور)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:27 م
كأسي السوبر الإفريقي
كأسي السوبر الإفريقي والمصري
محمود السعدى
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وصل إلى محيط صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، الأتوبيس الخاص ببعثة نادي الزمالك، بعد هبوط طائرة مصر للطيران القادمة من مدينة أبوظبي عصر اليوم.

وشهد محيط صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي تواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، التي تستقبل بعثة النادي العائد من الإمارات.

وأشعلت جماهير نادي الزمالك محيط صالة رقم 4 في انتظار وصول بعثة النادي، بعد الفوز على الأهلي وتحقيق السوبر المصري بنتيجة 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، التي جمعت بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وتوج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي الأهلي بنتيجة 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب «محمد بن زايد» في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية موقعة السوبر بعد نهاية الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي 0- 0، ليفوز الزمالك بنتيجة 5- 4.

وفاز الزمالك قبل أسبوع بلقب السوبر الإفريقي في قطر على حساب الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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