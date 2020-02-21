الزمالك في القاهرة بكأسي السوبر الإفريقي والمصري (صور)

وصل إلى محيط صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، الأتوبيس الخاص ببعثة نادي الزمالك، بعد هبوط طائرة مصر للطيران القادمة من مدينة أبوظبي عصر اليوم.وشهد محيط صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي تواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، التي تستقبل بعثة النادي العائد من الإمارات.وأشعلت جماهير نادي الزمالك محيط صالة رقم 4 في انتظار وصول بعثة النادي، بعد الفوز على الأهلي وتحقيق السوبر المصري بنتيجة 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، التي جمعت بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.وتوج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي الأهلي بنتيجة 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب «محمد بن زايد» في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية موقعة السوبر بعد نهاية الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي 0- 0، ليفوز الزمالك بنتيجة 5- 4.وفاز الزمالك قبل أسبوع بلقب السوبر الإفريقي في قطر على حساب الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.