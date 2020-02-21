راغب مصطفى: الوفد يرفع شعار «في حب الكويت»

نظم المستشار راغب مصطفى إسماعيل، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون العاملين في الخارج، والمدير العام لمجموعة المستشار الهندسي، مهرجانًا للجالية المصرية، تحت شعار "في حب الكويت"، ذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.شارك في المهرجان جموع الجالية المصرية في الكويت، وقيادات وأعضاء حزب الوفد، والمحبين لبيت الأمة، وتاريخه من المصريين ومن شعب الكويت الشقيق.وشهد المهرجان توزيع الجوائز على الأطفال، وعدد من المصريين من أبناء الجالية المصرية.وأكد "راغب" أن حزب الوفد يدرك جيدًا أصالة العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت، والمواقف التاريخية التي يسجلها البلدان في صورة من الأخوية، بالإضافة إلى الدور الكويتي الرائع في مساندة مصر خلال فترة عصيبة مرت بها البلاد.وشدد مساعد رئيس حزب الوفد لشئون العاملين في الخارج، على أهمية علاقات الصداقة والود التي تجمع بين الشعبين المصري والكويتي، والتي لم تعكرها أى أحداث مرت بها الأمة العربية، بل كانت هذه العلاقة قائمة على حب متبادل بين الشعبين الشقيقين.