ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات.جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا، لاحظ جمعة إبراهيم، مأمور اللجنة الجمركية، محاولة راكب إثيوبى الجنسية الخروج مسرعًا من صالة التفتيش وسط الركاب، مستغلًا التكدس والزكام الناتج عن تأخر بعض الرحلات عن موعدها.وبالعرض على عمرو عبد المنعم، مدير الحركة بصالة الوصول، كلف هيثم محمد، مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب بدقة، فعثر على كمية من مخدر القات بوزن 4 كيلوجرامات مخبأة داخل جيوب البنطلونات والجواكت وبين طيات الملابس بحقائبه.وقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رقم 31 لسنة 2020 بالواقعة.