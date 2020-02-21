حبس عاطلين لحيازتهما 855 جرام فودو وهيروين في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية، بحبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما، وكلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد ضبط عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 750 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول، كما تم ضبط عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 105 جرام" - مبلغ مالى، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما في الشرابية.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.