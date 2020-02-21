نازحون سوريون يحرقون ملابسهم للتدفئة

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) عن أن الأشخاص المشردين في شمال غربى سوريا يضطرون إلى أخذ تدابير غير عادية ومتطرفة للبقاء على قيد الحياة فيما يحاصرهم القتال أكثر.وقال ينس لايركه، المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي في جنيف: "في ظل الشتاء القارس لجأ الكثير من الأشخاص إلى حرق ملابسهم الفائضة عن حاجتهم وقطع الأثاث أو المواد التي تنفث أدخنة سامة".وذكر لايركه أنه من بين الـ900 ألف مدني الذين نزحوا داخل المنطقة منذ بداية ديسمبر، يعيش نحو 170 ألف تشردوا حديثا، في العراء أو في الأبنية غير مكتملة البناء.وقام مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بتحديث مناشدته المالية والآن يسعى للحصول على 500 ألف دولار من المانحين ليتمكن من مساعدة ما يصل إلى 1.1 مليون شخص في شمال غربى سورية على مدار الستة أشهر المقبلة.