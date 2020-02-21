سامح عاشور ينعى شقيق أمين صندوق نقابة المحامين

نعى سامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وفاة علي عبد الرحمن التوني شقيق أمين صندوق نقابة المحامين يحيي التوني، الذي وافته المنية أمس الخميس، داعيًا الله أن يتغمده برحمته.وشارك "عاشور" في عزاء شقيق التوني بحضور عدد من المحامين وأقارب "التوني" بمركز ملوي في المنيا.ومن المقرر أن يعقد سامح عاشور لقاء مفتوحا مع محامي أسيوط يوم السبت المقبل، في تمام الواحدة ظهرا، بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط، على أن يلتقي محامي سوهاج يوم الأحد المقبل في تمام الواحدة ظهرا بنادي المحامين بالمحافظة فى إطار جولاته الانتخابية.