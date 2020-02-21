مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية العذراء بحلوان

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا.وأصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة، بيانا في وقت سابق، نفت فيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود قنبلة بكنيسة السيدة العذراء مريم، مقر المطرانية.وقال القمص ميخائيل جرجس، وكيل المطرانية، إن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وإن محيط المطرانية هادئ تمامًا.