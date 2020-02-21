مسئول أمريكي: المشاورات مستمرة مع تركيا بشأن الوضع في إدلب

أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن المشاورات مستمرة بين الولايات المتحدة، والحكومة التركية بشأن الوضع في إدلب.ونقلت الشبكة عن مسئول أمريكي قوله: إن المشاورات مستمرة مع الحكومة التركية بشأن الوضع في إدلب، مضيفًا دينا طلب من تركيا بتحريك صواريخ باتريوت إلى الحدود السورية ولم نتخذ قرارًا بعد.كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن أمس الخميس، أن الولايات المتحدة قد ترسل صواريخ باتريوت إلى بلاده بعد مقتل جنود أتراك في هجمات نسبت إلى قوات الجيش السوري في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.