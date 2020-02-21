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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أبو سمبل» مستعدة للاحتفال بتعامد الشمس.. والمحافظ يستقبل السياح بالهدايا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:15 م
تعامد الشمس
تعامد الشمس
أسوان_إسراء توفيق
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أكملت مدينة أبو سمبل السياحية الاستعدادات، قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأفواج السياحية التى توافدت عبر مطار أبوسمبل.
المحافظ يستقبل السياح
المحافظ يستقبل السياح بالهدايا
كما وزع المحافظ، الهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية، وعقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد المدينة، التقى بالمصلين من المواطنين حيث استمع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، مؤكدًا على أن مدينة أبوسمبل السياحية ستشهد الفترة القادمة أهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المقاصد السياحية مع تمتعها بتنوع أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
تعامد الشمس أبو سمبل»
تعامد الشمس أبو سمبل»
فيما قام أشرف عطية بجولة تفقدية للشوارع والميادين والمواقع الخدمية والسياحية بالمدينة، رافقه خلالها اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والمهندس كمال حلمي رئيس المدينة، شملت منطقة معبدى أبوسمبل الأثرية للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين الأفواج السياحية والزائرين مع رفع مستوى النظافة العامة ودهان واجهات البازارات ووضع استندات نحاسية لممرات المشاة ودورات المياه العمومية بجانب تهذيب الأشجار، علاوة على دراسة إنشاء مرسى سياحى بالجانب الشرقي للمعبد بدلًا من الحالي لتخفيف معاناة السائحين في النزول والصعود للبواخر السياحية، وتجهيز عربات الكهرباء لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
المحافظ يستقبل السياح
المحافظ يستقبل السياح بالهدايا
ووجه المحافظ بضرورة إحكام السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس حتى قدس الأقداس، وحرص عطية على إلتقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين في مبادرة تنمية الوعى السياحى والحفاظ على التراث والذين قاموا بتنفيذ أعمال تجميل وتشجير بمنطقة المعبد، وأيضًا تنظيم ندوات للتوعية.
تعامد الشمس أبو سمبل»
تعامد الشمس أبو سمبل»
فيما تفقد محافظ أسوان مستشفى أبو سمبل الدولى شملت جميع الأقسام المختلفة بإجمالى 29 سريرا، و4 أسرة للعناية المركزة و3 ماكينة غسيل كلوى، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الدكتور محمد أبوالوفا مدير عام المستشفى لأعمال التطوير الجارية بتكلفة 6 مليون جنيه لأقسام العمليات والتعقيم والمغسلة والمطبخ والداخلى والتكييف المركزى والأرضيات.

كما تابع اللواء أشرف عطية مدى المستشفى لإستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل جاهزية معها، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كافى من أكياس الدم، مشددًا على ضرورة انتظام الأطباء الاستشاريين والنواب وخاصة قسم العظام من أجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية لأهالى أبو سمبل والزائرين لها، وهو الذى يتوازى استعدادات فرق الانتشار السريع لعربات الإسعاف سواء فى منطقة معبدى أبوسمبل أو مسرح السوق أو على طريق أسوان أبوسمبل.

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