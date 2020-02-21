«أبو سمبل» مستعدة للاحتفال بتعامد الشمس.. والمحافظ يستقبل السياح بالهدايا



أكملت مدينة أبو سمبل السياحية الاستعدادات، قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأفواج السياحية التى توافدت عبر مطار أبوسمبل.



المحافظ يستقبل السياح بالهدايا

كما وزع المحافظ، الهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية، وعقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد المدينة، التقى بالمصلين من المواطنين حيث استمع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، مؤكدًا على أن مدينة أبوسمبل السياحية ستشهد الفترة القادمة أهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المقاصد السياحية مع تمتعها بتنوع أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.



تعامد الشمس أبو سمبل»

فيما قام أشرف عطية بجولة تفقدية للشوارع والميادين والمواقع الخدمية والسياحية بالمدينة، رافقه خلالها اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والمهندس كمال حلمي رئيس المدينة، شملت منطقة معبدى أبوسمبل الأثرية للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين الأفواج السياحية والزائرين مع رفع مستوى النظافة العامة ودهان واجهات البازارات ووضع استندات نحاسية لممرات المشاة ودورات المياه العمومية بجانب تهذيب الأشجار، علاوة على دراسة إنشاء مرسى سياحى بالجانب الشرقي للمعبد بدلًا من الحالي لتخفيف معاناة السائحين في النزول والصعود للبواخر السياحية، وتجهيز عربات الكهرباء لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

المحافظ يستقبل السياح بالهدايا

ووجه المحافظ بضرورة إحكام السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس حتى قدس الأقداس، وحرص عطية على إلتقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين في مبادرة تنمية الوعى السياحى والحفاظ على التراث والذين قاموا بتنفيذ أعمال تجميل وتشجير بمنطقة المعبد، وأيضًا تنظيم ندوات للتوعية.

تعامد الشمس أبو سمبل»