إصابتان جديدتان بـ«كورونا» فى الإمارات

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.فيما أشارت وزارة الصحة الإماراتية، إلى أن الحالتين الجديدتين كانتا ضمن المخالطين للحالة التي تعود إلى المواطن الصيني، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا.وكانت قد علنت وزارة الصحة الإماراتية في الفترة السابقة عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد.وشددت وزارة الصحة الإماراتية على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني، واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كل المنشآت الصحية بالدولة، لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).