محافظة القاهرة تنفي وقوع عقار بحلوان

نفى مصدر مسئول بمحافظة القاهرة وقوع انهيارعقار بمنطقة حلوان اليوم، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة واصلت أعمال إزالة العقار الكائن فى 63 شارع راغب من شارع عزام خلف سوق توشكى بحلوان والصادر قرار بإزالته لخطورته الداهمة.وأوضح المصدر أن أعمال إزالة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية لحصر السكان، بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضى بعد سقوط جزء منه دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بإخلائه على الفور وفصل كل المرافق من غاز وكهرباء ومياه عنه، وعمل التحفظات اللازمة لسلامة المارة والعقارات المجاورة، كما قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة بأعمال الإزالة.