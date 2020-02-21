«مستقبل وطن» بدمياط ينظم ندوة تثقيفية حول مخاطر «كورونا»

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة دمياط، تنظيم فعاليات الندوات العلمية التثقيفية، بعنوان "كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، والتى تنظمها أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة بالتنسيق مع أمانة الحزب بمركز فارسكور، وذلك تحت رعاية النائب محمد الحصى، أمين الحزب بالمحافظة.وحاضر خلال الندوة، الدكتور أسامة نعمان أمين التثقيف والتدريب بالمحافظة، الدكتور أحمد بدر الدين أمين مساعد فارسكور، الدكتورة إيفلين بطرس عضو مجلس النواب، سناء جبريل.وتضمنت فعاليات الندوة تعريف المرض وأسبابه وطرق الوقاية والعلاج والكشف المبكر عن الأمراض، كما تمت المناقشات والاستفسارات بين المحاضرين والمواطنين وطرح الأسئلة الخاصة بالموضوع.