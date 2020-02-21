انطلاق قافلة طبية لجراحات التجميل بأسوان (صور)

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الجمعة، فعاليات أعمال القافلة الطبية التي تنظمها جامعة أسوان بالتعاون، مع جمعية ابتسامة ومديرية الصحة بأسوان، وذلك بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.وقال الدكتور أحمد غلاب أن أعمال هذه القافلة جاءت في إطار خدمة المجتمع وتقديم الخدمة الطبية لغير القادرين من مرضى وأطفال أسوان، ومحافظات جنوب الصعيد وكافة الجهات، وتستمر أعمالها على مدار اليوم وغدا السبت، وتقوم القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعي بأسوان.ضمت القافلة تخصصات جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبي عن طريق أطباء مصريين متخصصين واستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وباكستان والمغرب بالتعاون، مع أطقم التمريض والهيئة المعاونة بالكامل للجمعية الدولية.