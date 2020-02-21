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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حيلة صغير تساعد فى التخلص من الوزن الزائد بسرعة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:11 م
السمنة
السمنة
وكالات
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أفادت دراسة جديدة بأن الإفطار الإنجليزي الكامل يمكنه التخليص من الوزن، إذ يقول العلماء إن الذين يتناولون وجبة كبيرة عندما يستيقظون، يحرقون كميات أكثر من السعرات الحرارية.

وحسب العلماء، فإن تناول وجبة إفطار كبيرة يعزز من عملية الأيض بإطلاق ما يعرف بالتوليد الحراري في الجسم، فتزيد قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

وقالت الدكتورة جوليان ريختر، المتخصصة في البيولوجيا العصبية في مركز الدماغ والسلوك والتمثيل الغذائي في جامعة لوبيك بألمانيا: "بغض النظر عن كمية السعرات الحرارية، تخلق وجبة الإفطار الكبير ضعفي التوليد الحراري الذي تنتجه وجبة العشاء".

وأضافت: "هذه النتيجة مهمة للجميع لأنها تؤكد قيمة تناول كمية كافية من الطعام في وجبة الإفطار بدل العشاء لأنها تمنع السمنة، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وتقي من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري".

واستندت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، على تجربة مخبرية على 16 رجلًا تناولوا وجبتي إفطار وعشاء كبيرتين.

وأظهرت النتائج أن استهلاك السعرات الحرارية كان أكثر بضعفين بعد وجبة الإفطار، مقارنةً مع العشاء.
وتضاءلت الزيادة التي يسببها السكر في الدم وتركيز الأنسولين بعد الإفطار مقارنة مع العشاء، وفق صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

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