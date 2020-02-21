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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شباب الوراق يدشنون مبادرة لنظافة وتجميل شوارع الحى

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:08 م
حى الوراق
حى الوراق
آية سالم - حسام حسين
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دشن عدد من الشباب بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، مبادرة من أجل تنظيف وتجميل شوارع الحى، بالتعاون مع الجهات التنفيذية ممثلة فى مديرية الطرق، حي الوراق، المرافق والمتابعة، وجاء رصف الشوارع بالإنترلوك على رأس عملية التطوير.

وقال محمد علي، أحد الشباب القائمين على المبادرة إن هناك خطة تم اعتمادها من قبل محافظة الجيزة من أجل تطوير عدد من المناطق على رأسها الوراق، إمبابة، بولاق، لافتًا إلى الخطة جعلتهم يدشنون المبادرة من أجل مساعدتهم لإنجاز المهام في المنطقة التابعة لهم.

وتابع: هناك 8500 متر مربع إنترلوك للشوارع الأمامية المتواجد بها الجهات الحكومية، خاصة وأنها رئيسية ويحدث فيها أزمات بسبب عدم رصف الطرق، ومن بعدها سيتم تركيبها في الشوارع الجانبية.

ومن جانبه، أوضح أحد المشاركين في المبادرة، أن هناك عددًا من الشوارع تحتاج تطويرًا، بل إن هناك عددًا من المرافق العامة تحتاج ترميمًا، ما دفعهم لمعاونة الجهات التنفيذية من أجل إنجاز المهمات والتركيز على المناطق التي تحتاج لتكثيف أعمال التنظيف.

واستكمل حديثه، بأن أعمالهم غير مقتصرة على الإنترلوك ومعاونة الجهات فقط، بل إنها ممتدة لحين الانتهاء من أعمالهم، مُعلقًا: "دورنا الحقيقي جاي بعد الأعمال دي تخلص فى أن أحنا نحافظ عليها من أعمال التخريب والتكسير وأنها تفضل موجودة بشكل دائم مش مجرد وقت وخلاص".

أضاف علاء حسن، أحد الشباب المتطوعين، أن يعمل على الحد من تخريب الأعمال الجارية، كما أنه يقدم مجموعة من النصائح والإرشادات للأهالي والسكان للتعاون معهم والمحافظة على المظاهر الجميلية الجاري عملها، لافتًا إلى أن هناك استجابة كبيرة من قبل الأهالي والذين يتقدمون بيد العون لمساعدتهم ومساندة الجهات القائمة بالأعمال.

وتابع، أنه عقب الانتهاء من أعمال التطوير وتركيب الإنترلوك في الشوارع الرئيسية والجانبية، سوف يقومون بتشجير الشوارع من أجل إعطاء شكل أكثر جمالًا والحصول على هواء نقي، علاوة على كونهم يسعون للحد من انتشار القمامة في الشوارع، والتي باتت منتشرة في كل الأماكن.
حى الوراق
حى الوراق
حى الوراق
حى الوراق
حى الوراق
حى الوراق
حى الوراق
حى الوراق

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