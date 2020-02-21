احتفالا بكأس «السوبر».. زملكاوي يسمى مولوده «كارتيرون»

"كارتيرون"اسم ليس بغريب على كل محبي الساحرة المستديرة، لكن عشقه جمهور الزمالك بعد حصد بطولتين فى ستة أيام، بعدما توج النادي الأبيض بطلا للسوبر المصرى بعد التغلب على غريمه الأهلى، قرر مشجع زمالكاوى تسمية مولوده على اسم مدرب الفارس الابيض من فرط سعادته بهذا الفوز.وقال محمود إبراهيم والد الطفل «كارتيرون»: من حبي في مدرب الزمالك قررت تسمية ابني هذا الاسم علي الرغم من أنه اسم ليس عربي ويصعب نطقه لكن سنظل أوفياء.وأضاف محمود أنه قرر تسميه ابنه كارتيرون لانه يقع في حب الزمالك وخصوصا بعدما توج نادي الزمالك بطل السوبر، واستغرب عدد كبير من أصحابه عن تسميته ابنه باسم مدرب الزمالك لكن الاسم ليس غريبا عن محبي الساحة البيضاء.