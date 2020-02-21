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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخالفات تموينية متنوعة بـ7 إدارات فى الإسكندرية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:04 م
مخالفات التموين
مخالفات التموين
هبة عويضة
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات موسعة، بناءً على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وأشار بيان صادر من المديرية، اليوم الجمعة، إلى أن مجهود الحملات أسفر عن ضبط مخالفة تموينية متنوعة في 7 إدارات تموينية تابعة للمديرية.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد، مدير الإدارة، وإشراف عادل عبد العال، رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا لمخابز مخالفة منها: 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية دون إذن مسبق من التموين، تحرير 5 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

كما قامت إدارة العجمى برئاسة محمد الطباخ، مدير الإدارة، وإشراف محمد العدوي، رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد 28 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها: محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 محضرا لمخابز بلدية متوقفة عن العمل دون إذن مسبق من التموين، ومحضر استيلاء على المال العام لأحد المخابز، ومحضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحي دون ترخيص، تحرير محضر بيع مخبز دون إذن مسبق من التموين تحرير محضر بيع بوتاجاز بسعر أزيد، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات لرفضها تسلم بنزين 92، تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

من ناحية أخرى قامت إدارة غرب والجمارك برئاسة خالد عبدالفتاح، مدير الإدارة، وإشراف نبيل مفيد، رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منهم محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين استيلاء على المال العام، تحرير محضر لمخبز سياحي دون ترخيص، تحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة عبدالرزاق الطيب، مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ، رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد 18 محضرًا لمخابز بلدية، منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير محضر تجميع كمية سولار مدعم تقدر 120 لترا، تحرير محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد السوبر ماركت، تحرير محضر، حيازة عدد 2 أسطوانة بوتاجاز تجاري في منطقة بها غاز طبيعي، تحرير محضر إدارة وتشغيل مخبز أفرنجي وحلوانى دون تصريح من الجهات المختصة، تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر عن عدم إخطار بحالة وفاة صاحب مخبز بلدي، تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة حمادة جودة، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط كمية 200 كجم سكر ناقص الوزن بمقدار 200 جرام في الكيلو، ضبط كمية 10 شكاير دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بغرض البيع والتربح، وتحرير محضر إدارة وتشغيل مخزن لأسطوانات البوتاجاز دون ترخيص ومصادرة عدد 16 أسطوانة بوتاجاز مدعمة، تحرير محضر اشتراك في الأوكازيون دون تصريح، تحرير محضر تشغيل وإدارة ثلاجة حفظ للفاكهة دون ترخيص، تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفي إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى أحمد، وإشراف عصام اللبيدي، رئيس الرقابة، أسفرت الحملات في نطاق الإدارة عن تحرير عدد 24 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها: 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر عدم الإبلاغ عن حالة وفاة صاحب أحد الأنشطة التموينية، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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