روسيا: نأمل عدم تأثر الاتفاقية بين أمريكا وطالبان بأزمة أفغانستان

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون أفغانستان زامير كابولوف، إن بلاده تأمل ألا تؤدي الأزمة في أفغانستان حول الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية إلى تعطيل توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.وأضاف "كابولوف": "أنه بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) يتعين على جميع القوات الأفغانية أن تبدأ حوارا حول التسوية في البلاد"، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تتعلق بجميع الأفغان، وأن العمل الحقيقي سيبدأ بعد التوقيع على الاتفاق.يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق مع حركة (طالبان) في 29 فبراير الجاري.